الطائي يستعيد توازنه على حساب الفتح ويقتحم مربع الكبار

نجح فريق الطائي الأول لكرة لقدم، في استعادة توازنه وحقق فوزًا ثمينًا على ضيفه الفتح بهدف دون رد ، اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل، في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم.