الطائي يستعيد توازنه على حساب الفتح ويقتحم مربع الكبار

نجح فريق الطائي الأول لكرة لقدم، في استعادة توازنه وحقق فوزًا ثمينًا على ضيفه الفتح بهدف دون رد ، اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل، في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم.
لاح الأمل للضيوف للتقدم حينما احتسب الحكم عبدالله الحربي ركلة جزاء، فشل المحترف المغربي مراد باتنا في ترجمتها داخل الشباك نتيجة تصدي الحارس البرازيلي فيكتور براغا لتسديدته عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.
بادر أصحاب الضيافة إلى افتتاح التسجيل مبكرًا مطلع الشوط الثاني حيث لم تكد تمضي الدقيقة الثانية حتى سجل الطائي هدف الأفضلية عن طريق البرازيلي قوميز دينر الذي ارتقى لعرضية نواف القميري ليودعها برأسه في الشباك.
بهذه النتيجة رفع الطائي رصيده إلى 9 نقاط صعد من خلالها للمركز الثالث مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الفتح عند 3 نقاط وضعته بالمركز التاسع مؤقتًا.