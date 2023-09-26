في الحدث الرياضي الوطني الأكبر في المملكة.. 53 رياضة تشعل أجواء التحدّي في دورة الألعاب السعودية 2023

ويشارك الرياضيون هذا العام في أكثر من 230 منافسة في رياضات: المصارعة، الفروسية، الشطرنج، السهام، السباق الثلاثي، كرة الطائرة، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة السلة، وسباق الهجن، وكرة القدم الشاطئية، الوشو، كرة قدم الصالات، والكاراتيه، ورياضة المحركات "الكارتنج والدريفت"، والبلوت، والألعاب الإلكترونية "ببجي"، والبادل، والإسكواش، والريشة الطائرة، والرياضات البحرية والغوص "جيت سكي"، والروبوت والرياضات اللاسلكية، والرماية، والدراجات، والجولف، والجوجيتسو، والملاكمة التايلاندية، والملاحة الشراعية، ورفع الأثقال، والملاكمة، والسباحة، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، والجودو، وكرة السلة 3X3، والتايكوندو، والتنس، والتسلق، والتجديف الداخلي، والبولينج، والبلياردو، والرجبي، وفنون القتال المتنوع، والكريكت، والتزلج اللوحي، والجمباز، وكرة اليد، والمبارزة، وتنس الطاولة البارالمبية، وكرة الهدف، وكرة السلة البارالمبية، وألعاب القوى البارالمبية، ورفع الأثقال البارالمبية، وكرة القدم خماسيات للصالات – الصم.