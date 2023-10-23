بالفيديو.. أجمل 3 أهداف بالجولة الـ10 من منافسات دوري روشن السعودي

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، عن أجمل 3 أهداف في الجولة الـ10 بالدوري السعودي، بحسب اختيارات اللجنة الفنية .
واختارت اللجنة هدف السعودي عباس الحسن، لاعب الفتح أمام أبها، والتي انتهت بفوز الفتح بنتيجة (4/1) .
وجاء أيضًا هدف الجزائري أمير سعيود، لاعب الطائي، خلال مباراة فريقه أمام الحزم، ضمن أجمل أهداف الجولة، والتي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة (4/3) .
كما اختارت اللجنة أيضًا هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، أمام نظيره ضمك، ضمن أجمل أهداف الجولة، والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة (2/1).
ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي، برصيد 26 نقطة، بينما يأتي التعاون بالمركز الثاني برصيد 23 نقطة، في حين يقع النصر والأهلي بالمركز الثالث، برصيد 22 نقطة، يليهما الاتحاد برصيد 20 نقطة.