بالفيديو.. أجمل 3 أهداف بالجولة الـ10 من منافسات دوري روشن السعودي

ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي، برصيد 26 نقطة، بينما يأتي التعاون بالمركز الثاني برصيد 23 نقطة، في حين يقع النصر والأهلي بالمركز الثالث، برصيد 22 نقطة، يليهما الاتحاد برصيد 20 نقطة.