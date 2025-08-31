في النسخة العاشرة.. وزارة الرياضة تشارك بجناح خاص في واحة الإعلام تزامنًا مع أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)

تشارك وزارة الرياضة بجناح خاص في واحة الإعلام بنسختها العاشرة، والذي تنظمه وزارة الإعلام بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، في الفترة من 31 أغسطس 2025، ويستمر حتى الـ3 من شهر سبتمبر المقبل، في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض، وذلك تزامنًا مع أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25).
ومن المنتظر أن يشهد الحدث حضورًا واسعًا من أصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء هيئات تنظيمية، ومطوري السياسات، وقادة القطاع الخاص من أكثر من 190 دولة حول العالم.
وتستعرض الوزارة من خلال الجناح النجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة، وقدراتها العالية في استضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، والتي تجاوز عددها 130 فعالية حتى الآن، وشهدت حضور أكثر من 3 ملايين زائر من أكثر من 130 جنسية حول العالم.
كما يبرز الجناح للزوار قصة التحول في القطاع الرياضي عبر الشاشات التفاعلية، التي تستعرض فيها منظومة رقمية متكاملة تشمل الملعب الرقمي، والمنصة الموحّدة، ومبادرة تمكين المنشآت الذكية، بما يمنح تجربة جماهيرية سلسة، وربطًا ذكيًّا للبنية التحتية، إضافة إلى عرض للتحليلات التي تدعم القرار والتطوير للقطاع الرياضي، إلى جانب إبراز ملف الاستضافات العالمية، والتي كان آخرها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.
وتأتي إقامة الجناح في واحة الإعلام بهدف إبراز الدور التنموي الذي حققه القطاع الرياضي في المملكة، وتعزيز الاستثمار بالقطاع الرياضي وتفعيل الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تطور القطاع الرياضي نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.