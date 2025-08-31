في النسخة العاشرة.. وزارة الرياضة تشارك بجناح خاص في واحة الإعلام تزامنًا مع أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)

كما يبرز الجناح للزوار قصة التحول في القطاع الرياضي عبر الشاشات التفاعلية، التي تستعرض فيها منظومة رقمية متكاملة تشمل الملعب الرقمي، والمنصة الموحّدة، ومبادرة تمكين المنشآت الذكية، بما يمنح تجربة جماهيرية سلسة، وربطًا ذكيًّا للبنية التحتية، إضافة إلى عرض للتحليلات التي تدعم القرار والتطوير للقطاع الرياضي، إلى جانب إبراز ملف الاستضافات العالمية، والتي كان آخرها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.