بعد "رونالدو" وعرض "ميسي".."ESPN": خطة سعودية لاستقطاب 50 نجماً أوروبياً

وتتضمن خطة المملكة استهداف لاعبين من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وهي فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، إلى جانب الدرجة الأولى من الدوري البرتغالي، لينضموا إلى الدوري السعودي.