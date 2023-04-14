بعد "رونالدو" وعرض "ميسي".."ESPN": خطة سعودية لاستقطاب 50 نجماً أوروبياً

تخطط المملكة العربية السعودية لاستقطاب 50 لاعباً من النخبة في الدوري الأوروبي للانضمام إلى أندية كرة القدم في المستقبل القريب، وفقاً لشبكة الرياضية الأمريكية "ESPN".
وبعد التجربة الناجحة للنجم العالمي كريستيانو رونالدو في المملكة، بدأ نادي الهلال السعودي عرض رسمي ومفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وتتضمن خطة المملكة استهداف لاعبين من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وهي فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، إلى جانب الدرجة الأولى من الدوري البرتغالي، لينضموا إلى الدوري السعودي.
ووفقًا لتقرير "ESPN"، تتضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الدوري السعودي كلًا من: روبرتو فيرمينو وإيلكاي غوندوغان وأداما تراوري وييري مينا وعبدالله دوكوري.