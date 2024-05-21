"بنزيما" يريد الرحيل ونهاية موسم "حمدالله" مع الاتحاد

إلى ذلك أفادت تقارير صحفية أخرى عن اقتراب نهاية موسم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع ‎الاتحاد بنسبة كبيرة؛ بعدما تأكد غيابه عن مواجهة ضمك المقبلة.