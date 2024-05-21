"بنزيما" يريد الرحيل ونهاية موسم "حمدالله" مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة الدولي الفرنسي كريم بنزيما في مغادرة الاتحاد.
وقالت صحيفة ريليفو الإسبانية إن اللاعب لا يشعر بالراحة في الاتحاد ويريد مغادرة الفريق.
وقالت مصادر إن مسؤولي صندوق الاستثمارات لا يرغبون في رحيل اللاعب عن الدوري السعودي وإنه في أسوأ الاحتمالات سينتقل لنادٍ سعودي آخر.
إلى ذلك أفادت تقارير صحفية أخرى عن اقتراب نهاية موسم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد بنسبة كبيرة؛ بعدما تأكد غيابه عن مواجهة ضمك المقبلة.
وأشارت التقارير ذاتها إلى أن هناك شكوكًا حول لحاق المهاجم المغربي بمواجهة النصر بمنافسات الدوري السعودي بداعي الإصابة.