"الصيعري": موسم القادسية الرمضاني يحظى برعاية أمير المنطقة الشرقية.. ونحن نواكب المرحلة

وتابع: ستنطلق اليوم بطولة البادل للمحترفين والهواة، ونحن مستمرون في الفعاليات بالملاعب الداخلية والخارجية، ونرحب بالجميع في ناديكم نادي القادسية، فالنادي يعمل ليصبح رائدًا في كل المبادرات المجتمعية بشكل مستمر، والفعاليات مستمرة حتى يوم الخميس المقبل، ومدينة الخبر الجميلة تستحق منا كل الخير، والمنطقة الشرقية توجد بها مبادرات وفعاليات كبيرة.