"الصيعري": موسم القادسية الرمضاني يحظى برعاية أمير المنطقة الشرقية.. ونحن نواكب المرحلة

رحّب المشرف العام على موسم القادسية الرمضاني فهد الصيعري بالمشاركين في موسم القادسية الرمضاني الذي يحظى برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.
وقال "الصيعري" خلال حضوره فعالية مسابقة الطهي التي أقيمت أمس بمقر نادي القادسية بمشاركة عدد كبير من الطهاة، "من الجنسين"، وعدد كبير من الزوار للفعالية: الفترة الماضية أقيمت بطولة الصالات ومسابقة القرآن الكريم، وبدأنا بعدها مسابقة الطهي فيها مسارات، وغدًا الاثنين تنطلق فعالية القرقيعان، وستكون بشكل استثنائي وكبير وتوجد مفاجآت للحضور.
وتابع: ستنطلق اليوم بطولة البادل للمحترفين والهواة، ونحن مستمرون في الفعاليات بالملاعب الداخلية والخارجية، ونرحب بالجميع في ناديكم نادي القادسية، فالنادي يعمل ليصبح رائدًا في كل المبادرات المجتمعية بشكل مستمر، والفعاليات مستمرة حتى يوم الخميس المقبل، ومدينة الخبر الجميلة تستحق منا كل الخير، والمنطقة الشرقية توجد بها مبادرات وفعاليات كبيرة.
وزاد "الصيعري": الرياضة السعودية تمر بمرحلة تفوق كبيرة بقيادة سمو سيدي ولي العهد، فالرياضة اليوم أصبحت وجهة ترفيهية وسياحية، ونتطلع في نادي القادسية لأن نكون رائدين في هذا المجال.
وأتم: ما يحدث اليوم في القادسية هو امتداد لما صار عليه القادسية من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية في رمضان منذ 45 عاماً من إطلاق مسابقات طهي، وهي عادة مجتمعية ونحن حريصون عليها، حرصنا أن تكون في الموسم الحالي مبتكرة بشكل أكبر من خلال الطهي المباشر عبر المؤثرين الموجودين واللجان المتخصصة.