تزامنًا مع مهرجان ولي العهد.. الاتحاد العربي يقيم معسكرًا لإعداد هجَّانةٍ جدد

وأبلغ الاتحاد العربي للهجن، الاتحادات الأهلية، الأعضاءَ أن الاتحاد سيتكفل بتكاليف السفر، والنقل، والإقامة، والإعاشة، وكافة احتياجات المعسكر لهجَّانَين اثنين فقط من كل اتحاد، بشرط ألا يقل مستوى الهجَّان العلمي عن الثانوية العامة، وأن يكون لائقًا صحيًّا، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يكون على دراية عملية بركوب الهجن كممارسة، وأن يجتاز الاختبار المبدئي لتحديد المستوى من اللجنة المختصة.