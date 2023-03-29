ضمن معسكره الإعدادي في الرياض وبمشاركة 24 لاعبًا.. الأخضر الصغير يجري تدريباته

أجرى المنتخب السعودي تحت 15 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حصته التدريبية والتي تأتي ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، المقام خلال الفترة من 26 - 30 مارس الجاري.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدرب الفرنسي بيرنارد روديريغز، شملت تأديتهم لتمارين لياقية متنوعة، أعقبها العمل على الجانب التكتيكي.
قائمة الأخضر
وتضم قائمة المنتخب السعودي للمعسكر 24 لاعبًا، وهم على النحو التالي: محمد بوخليف، مساعد الشمري، محمد العتيبي، يزيد الدوسري، حسين الحكيم، ماهر المولد، أحمد عين، أحمد مسلم، مبارك المسرحي، عادل عياش، أحمد حمزة، مراد المالكي، محمد الخلف، سعيد الدوسري، رعد الشمراني، نايف الجابر، عبد الله هزازي، محمد الطعيمي، طارش هزازي، تركي القحطاني، تركي الزهراني، سالم بن سالمين، عبدالرحمن سفياني، ناصر السحيباني.