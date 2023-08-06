الأخضر الصغير يواجه المكسيك في بطولة الكونكاكاف بالدومينكان

وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 18 لاعبًا، وهم على النحو التالي: موسى آل عيد، حيدر الحساوي، مبارك المسرحي، منصور جراح، علي كعبي، جواد الهاشم، ماهر المولد، سيف العتيبي، تميم الخالدي، علي الشنقيطي، راكان حارثي، خالد شراحيلي، زيد البوري، طارش هزازي، علي المكي، أحمد آل سليس، فيصل مهوري، علي الشمراني.