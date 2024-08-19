مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف.. "الشبله" تخطف التوقيت الأفضل في فئة الجذاع

تُوِّجت المطية "الشبله"، لمالكها بدر الدهاس العتيبي بنجومية أشواط فئة الـ "جذاع" رابع الفئات المعتمد مشاركتها في المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته السادسة الذي انطلق في العاشر من أغسطس الجاري، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وتُوِّجت المطية "الشبله" بلقب الشوط الأول بزمن قدره 7:53.480 دقيقة بمسافة (5 كلم)، حيث أقيم اليوم وأمس 38 شوطاً لفئة الجذاع (قعدان ـ بكار).
وشارك في أشواط الفئة الرابعة اليوم وأمس 969 مطية، ضمتهم قوائم الأشواط الرسمية، بواقع 533 مطية بكار، و436 مطية قعدان.
إلى ذلك يشهد غداً الثلاثاء انطلاق منافسات فئة "الثنايا" الفئة الخامسة وما قبل الأخيرة في الفئات المعتمد مشاركتها في أشواط المهرجان، حيث يقام 22 شوطاً في يوم واحد وبمشاركة 558 مطية، تقطع 275 كلم، ومسافة كل شوطٍ 5 كلم.