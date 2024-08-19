مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف.. "الشبله" تخطف التوقيت الأفضل في فئة الجذاع

إلى ذلك يشهد غداً الثلاثاء انطلاق منافسات فئة "الثنايا" الفئة الخامسة وما قبل الأخيرة في الفئات المعتمد مشاركتها في أشواط المهرجان، حيث يقام 22 شوطاً في يوم واحد وبمشاركة 558 مطية، تقطع 275 كلم، ومسافة كل شوطٍ 5 كلم.