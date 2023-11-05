مدرب الاتحاد "نونو سانتو": الدوري السعودي مشروع كبير.. الغامدي: الإصابات أثرت على نتائج الفريق

وقال "نونو سانتو": مباراة الغد قوية مثل مباراة الذهاب التي كسبناها في آخر الدقائق؛ ففريق القوة الجوية فريق جيد، ومباراة الغد لن تكون سهلة، الفريق المنافس جيد دفاعيًّا، وأتوقّع أن يلعبوا بطريقة هجومية غدًا، وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية.