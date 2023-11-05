مدرب الاتحاد "نونو سانتو": الدوري السعودي مشروع كبير.. الغامدي: الإصابات أثرت على نتائج الفريق

امتدح "نونو سانتو" مدرب الاتحاد، العمل الكبير لمشروع الدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه مشروع كبير لتطوير العمل الرياضي، ستساهم كافة القطاعات المؤثرة في نجاح المشروع.
وجاء حديث المدير الفني البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة القوة الجوية العراقي، غدًا الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وقال "نونو سانتو": مباراة الغد قوية مثل مباراة الذهاب التي كسبناها في آخر الدقائق؛ ففريق القوة الجوية فريق جيد، ومباراة الغد لن تكون سهلة، الفريق المنافس جيد دفاعيًّا، وأتوقّع أن يلعبوا بطريقة هجومية غدًا، وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية.
وأضاف: الدوري السعودي مشروع كبير، وهناك عمل كبير لتطوير العمل في كافة القطاعات المؤثرة في نجاح هذا المشروع.
وتابع: هناك فرق كبير بين مستوى اللعبة في أوروبا وآسيا، وكجهاز فني تكيفنا مع ذلك وعملنا على تحسن مستوى الفريق، ونجحنا في ذلك وحققنا بطولتين.
وكشف المدرب البرتغالي أن النجم الفرنسي "كريم بنزيما" سوف يكون حاضرًا غدًا، وسنقرر قائمة الفريق بعد نهاية الحصة التدريبية مساء اليوم.
وأردف: يتم إعداد الفريق كمجموعة لتحقيق النتائج من خلال روح الفريق والعمل بجد؛ وهو ما سنفعله في اللقاء.
من جانبه قال اللاعب فيصل الغامدي: سوف نعمل على تقديم أفضل مستوى لدينا لكسب اللقاء، وجود اللاعبين الكبار في الفريق يعطينا إضافة وخبرة لنا؛ فأنا كلاعب صغير في السن أراقبهم وأتعلم منهم.
وأضاف: "الإصابات أثرت على نتائج الفريق بعد أن تسبّبت في غياب العديد من اللاعبين، وهو ما يستدعي أن نقوم بتغيير الأسماء بشكل مستمر" .