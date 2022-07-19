أخضر الناشئين يواصل تدريباته ضمن معسكر الطائف استعداداً للعربية

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، والذي يمتد حتى الخامس من شهر أغسطس المقبل، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب في الجزائر.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مران الاستحواذ على الكرة، أعقبه العمل على مران تكتيكي.
يُذكر أن بطولة كأس العرب ستحتضنها الجزائر خلال الفترة من الـ 23 من شهر أغسطس وحتى الثامن من شهر سبتمبر المقبلين.