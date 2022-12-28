بمناورة تكتيكية.. الاتفاق يُجري تدريبه الرئيس تحضيرًا لمواجهة الشباب

بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبَه الرئيس عصر اليوم الأربعاء، ضمن تحضيراته لمواجهة مضيفه الشباب ضمن منافسات الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم تدريب المربعات، قبل أن يطبق لاعبو الفريق عددًا من الجمل التكتيكية. واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.
وعلى صعيد متصل يجري الاتفاق تدريبه الأخير "المغلق" عصر يوم غدٍ الخميس، على ملعبه الرديف بالنادي، قبل أن تغادر القائمة المختارة الدمام متوجهة إلى الرياض تحضيرًا لمواجهة الشباب بعد غدٍ الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.