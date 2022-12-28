بمناورة تكتيكية.. الاتفاق يُجري تدريبه الرئيس تحضيرًا لمواجهة الشباب

وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم تدريب المربعات، قبل أن يطبق لاعبو الفريق عددًا من الجمل التكتيكية. واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.