مناورة وتدريبات تكتيكية تجهز الاتفاق للاتحاد.. في الجولة الـ 14 من دوري روشن

وكان التدريب قد اشتمل على تمارين التقوية في الصالة الرياضية بالنادي، ثم الإحماء في الملعب، بعد ذلك تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يخوضوا تقسيمة من شوطين على جزء من الملعب، واختتم المران بالجري مع المعد البدني.