"الاتفاق" يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة "الرائد"

نجح فريق الاتفاق في العودة إلى سكة الانتصارات التي غاب عنها في الجولات الثلاثة الماضية بتغلبه خارج قواعده على مضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 2023.