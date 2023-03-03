"الاتفاق" يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة "الرائد"

نجح فريق الاتفاق في العودة إلى سكة الانتصارات التي غاب عنها في الجولات الثلاثة الماضية بتغلبه خارج قواعده على مضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 2023.
بادر أصحاب الضيافة بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة 22 عبر المحترف المغربي محمد فوزير من علامة الجزاء احتسبها الحكم عبدالله الخربوش نتيجة عرقلة مسجل الهدف من قبل المدافع سنوسي هوساوي.
ورفض المهاجم السويدي روبين كوايسون دخول فريقه الاستراحة متأخراً بالنتيجة؛ حيث تمكّن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (45+7) مستغلاً عرضية مميزة من سعيد المولد وارتباك في دفاعات الرائد ليودِع الكرة بكل هدوء داخل الشباك.
وفي الوقت القاتل، أطلق سنوسي هوساوي رصاصة الرحمة بمرمى الرائد بتسجيله الهدف الثاني هدف ترجيح الكفة لفريقه، وذلك في الدقيقة (90+3) بعد أن حوّل عرضية سعيد المولد إلى داخل الشباك.
بهذه النتيجة، رفع "الاتفاق" رصيده إلى 22 نقطة احتل من خلالها المركز العاشر، بينما تراجع "الرائد" إلى المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.