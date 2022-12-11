بمشاركة الدوليين.. الشباب يواصل تحضيراته لموقعة الاتحاد

استهل المدرب برنامجه التدريبي بتمارين في النادي الصحي، عقب ذلك أقام محاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، ثم أخضع اللاعبين لتمارين لياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة، تلاها بتقسيم الفريق لمجموعتين؛ الأولى ضمت المشاركين في لقاء الطائي؛ حيث أخضعهم لتمارين استرجاعية واستشفائية، فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات فنية في منتصف الملعب، قبل أن يؤدوا مناورة تكتيكية في ثلثي الملعب.