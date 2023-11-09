الاتحاد يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع الإسباني "جولين لوبيتيغي"

كشف الصحفي "برونو أندرادي" عن تقديم نادي الاتحاد عرضًا رسميًا للتعاقد مع الإسبانى جولين لوبيتيغي مدرب نادي وولفرهامبتون واندررز الإنجليزى السابق، لتولي قيادة الفريق الفنية بالفترة المقبلة.
وكان قد أعلن نادي الاتحاد الثلاثاء الماضي إنهاء تعاقده مع نونو سانتو، وتعيين مساعد المدرب حسن خليفة لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، حتى إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد.
وقال الصحفي في تصريحات إنه تم تقديم عرض لمدة موسم ونصف الموسم للمدرب الإسباني، مشيرًا إلى أن العقد يتضمن بند التمديد لموسمين آخرين.
ولم يتولَّ جولين لوبيتيغي البالغ من العمر 57 عامًا، قيادة أي فريق، منذ رحيله عن تدريب وولفرهامبتون واندررز الإنجليزى في أغسطس الماضي، كما سبق له تدريب: منتخب إسبانيا، ريال مدريد، إشبيلية، رايو فايكانو.