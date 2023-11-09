الاتحاد يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع الإسباني "جولين لوبيتيغي"

ولم يتولَّ جولين لوبيتيغي البالغ من العمر 57 عامًا، قيادة أي فريق، منذ رحيله عن تدريب وولفرهامبتون واندررز الإنجليزى في أغسطس الماضي، كما سبق له تدريب: منتخب إسبانيا، ريال مدريد، إشبيلية، رايو فايكانو.