مانشستر سيتي يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزه الكبير على ريال مدريد (4-0) مساء يوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد" في مباراة إياب دور نصف نهائي المسابقة.
منح البرتغالي برناردو سيلفا هدف الأسبقية لأصحاب الضيافة في الدقيقة 23، وعاد اللاعب ذاته ليدون ثاني أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 37 وعلى وقع هذا التقدم انتهى الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أضاف مانشستر سيتي ثالث الأهداف بوساطة النيران الصديقة عبر مدافع ريال مدريد ايدير ميليتاو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76 من زمن المباراة، واختتم البديل الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع. وسيواجه مانشستر سيتي نظيره فريق إنتر ميلان في المباراة النهائية التي ستُقام في إسطنبول يوم 10 يونيو.