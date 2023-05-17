مانشستر سيتي يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد

وفي الشوط الثاني أضاف مانشستر سيتي ثالث الأهداف بوساطة النيران الصديقة عبر مدافع ريال مدريد ايدير ميليتاو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76 من زمن المباراة، واختتم البديل الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع. وسيواجه مانشستر سيتي نظيره فريق إنتر ميلان في المباراة النهائية التي ستُقام في إسطنبول يوم 10 يونيو.