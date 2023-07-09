الكرواتي "إيجور جوفيتشفتش" مدربًا للرائد .. دون الكشف عن تفاصيل الصفقة

يُشار إلى أن المدرب الكرواتي بدأ مسيرته التدريبية مع فريق كارباتي لفيف موسم 2014-2015 بشكل مؤقت، قبل أن يتم تعيينه بشكل رسمي في الموسم التالي، ثم انتقل بعدها إلى سلوفينيا لقيادة فريق تساليه ومن ثم تولى تدريب فريق الأكاديمية في نادي دينمو زغرب الكرواتي ومن ثم الفريق الأول وفي موسم 2020 رحل اللاعب الدولي السابق إلى تدريب نادي دنيبرو الأوكراني قبل أن يتولى في عام 2022 الإدارة الفنية لنادي شاختار دونيتسك الأوكراني.