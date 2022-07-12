الخليج يضم عبدالله الصامطي لموسمين

نجحت إدارة نادي الخليج السعودي، برئاسة المهندس علاء الهمل، مساء اليوم الثلاثاء، في التعاقد مع لاعب الوسط عبدالله الصامطي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها :"رسمياً نادي الخليج يتعاقد مع لاعب خط الوسط "عبدالله الصامطي" لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 2024".
ومثل عبدالله الصامطي البالغ من العمر 25 سنة نادي القادسية في الموسم الماضي، كما سبق له اللعب مع كل من الحزم وضمك والأهلي والاتحاد.
وسيكون الصامطي أول صفقة محلية يبرمها النادي ورابع صفقات الفريق الصاعد حديثاً إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الصيف، بعد تعاقد النادي مع الحارس البرازيلي "دوغلاس" ، والمدافع الجزائري "جمال بالعمري"، و المهاجم الكولمبي "برايان رياسكوس".