بمشاركة 8 منتخبات.. قرعة خليجي 25 تُقام غداً الثلاثاء بالبصرة

تستضيف محافظة البصرة العراقية غداً الثلاثاء , بفندق جراند ميلينيوم البصرة، حفل قرعة منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، في نسختها الـ 25، التي تستضيفها دولة العراق بمشاركة 8 منتخبات في الفترة من 6-19 يناير المقبل 2023.
وتقام القرعة بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة وهي العراق البلد المنظم والبحرين حامل اللقب وقطر والسعودية والإمارات والكويت والعراق واليمن.
وقد اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، في اجتماعها أمس بالبصرة، آلية إجراء القرعة وفقاً للمادة الخامسة من لائحة المسابقات، حيث سيتم الاعتماد على التصنيف الأخير للفيفا لتوزيع مستويات المنتخبات المشاركة عند إجراء القرعة، والمقرر لها غداً الثلاثاء عند الساعة 11:00 صباحاً.
ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1979، عندما استضاف النسخة الخامسة في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتُوِّج بلقبها.
وتُنظم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم مرة كل عامين، وأقيمت نسختها الأولى بالبحرين عام 1970، والأخيرة في قطر 2019، وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز (10 ألقاب)، مُقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق، ولقبين لكل من سلطنة عمان والإمارات، ولقب واحد للبحرين.