قطار الدوري السعودي انطلق وسط منافسة كبيرة على اللقب وغياب الأهلي

وسيسعى الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز لتحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي والثامن عشر في تاريخه، معولًا على عامل الاستقرار في الفريق بعد أن حافظ على التشكيلة التي قادته للتتويج، في ظل منعه من إبرام صفقات تعاقدية جديدة نتيجة العقوبة التي فُرضت عليه على خلفية توقيع لاعبه محمد كنو عقدًا جديدًا مع النصر، ومن ثم تمديد تعاقده مع ناديه الحالي.