قطار الدوري السعودي انطلق وسط منافسة كبيرة على اللقب وغياب الأهلي

عادت عجلة قطار الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/ 2023 للدوران مجددًا بعد أقلّ من شهرين على نهاية النسخة الماضية، وذلك بحلّته الجديدة، بعد أن أطلق عليه رسميًّا "دوري روشن السعودي"، عقب توقيعه عقد شراكة بقيمة 478 مليون ريال مع شركة روشن العقارية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وانطلق الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين بنسخته الخامسة عشرة أمس الخميس وسط منافسة مفتوحة وتقليدية بين الأندية الأكثر جماهيرية للفوز باللقب، وتغييرات واسعة على صعيد الأجهزة الفنية واللاعبين، وغياب الأهلي أحد أعرق الأندية، ومن أكثرها شعبية؛ لهبوطه إلى الدرجة الأولى في الموسم الماضي.
ولا يتوقع أن يتغير المشهد في البطولة الأولى عربيًّا وآسيويًّا؛ حيث ينتظر أن يستمر الصراع على التتويج بين القوى التقليدية؛ وهي: الهلال والنصر والاتحاد، إضافة إلى نادي الشباب الذي دخل في الأعوام الثلاثة الماضية بقوة لدائرة المنافسة.
وسيسعى الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز لتحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي والثامن عشر في تاريخه، معولًا على عامل الاستقرار في الفريق بعد أن حافظ على التشكيلة التي قادته للتتويج، في ظل منعه من إبرام صفقات تعاقدية جديدة نتيجة العقوبة التي فُرضت عليه على خلفية توقيع لاعبه محمد كنو عقدًا جديدًا مع النصر، ومن ثم تمديد تعاقده مع ناديه الحالي.
لقد كان صيفًا هادئًا نسبيًّا بالنسبة لهم، ولم يكن هناك وصول أو مغادرة ملحوظة، باستثناء عودة لوسيانو فيتو إلى النادي بعد انتهاء فترة إعارته من الشباب، وعلى مقاعد البدلاء، بقي المدرب رامون دياز وطاقمه التدريبي في موقع المسؤولية.
وسيدخل النصر منافسات الدوري بروح معنوية عالية بعد أنْ عزّز صفوفه بلاعبين جدد على مستوى عال من أجل العودة للقمة من جديد واستعادة هيبته بعد أن خرج خاليَ الوفاض في الموسم الماضي، معولًا على قدرته في النهوض بسرعة من كبوته والعودة لمنصة التتويج.
وفي سعيه للعودة لدائرة المنافسة على اللقب بعد خيبة الأمل التي مُنِيَ بها الموسم الماضي تعاقد النصر مع الحارس الكولومبي المخضرم ديفيد أوسبينا حارس نابولي الإيطالي، والإيفواري جيسلان كونان ظهير أيسر لاعب ريمس الفرنسي، وجوستافو لاعب وسط فنربخشة، وعبدالرحمن غريب القادم من أهلي جدة.
ويأمل الاتحاد الذي أحرز اللقب لآخر مرة في النسخة الأولى من دوري المحترفين موسم 2008/ 2009؛ أن يعود إلى منصة التتويج من جديد بعد أن نافس الموسم الماضي على لقب المسابقة حتى الأمتار الأخيرة، وكان قاب قوسين أو أدنى من اختطاف اللقب قبل أن يحلّ ثانيًا وراء الهلال.
فيما يتعلق باللاعبين قام الاتحاد بجلب لاعب خط الوسط الدفاعي المصري طارق حامد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك، في حين جلب إسبيريتو سانتو أيضًا لاعبًا سابقًا له في ولفرهامبتون هيلدر كوستا لتعزيز صفوفه، كما وقع المدافع أحمد شراحيلي على كشوفات الاتحاد في صفقة انتقال حر من الشباب.
وبعدما نافس في الأعوام الأخيرة سيكون الشباب من بين الفرق المنافسة على اللقب في الموسم الجديد، وسيحاول أن يتوج مجهوده في المواسم الأخيرة للصعود على منصة التتويج لأول مرة منذ موسم 2011/ 2012.
ومن أجل العودة والوصول إلى الهدف المنشود، فقد أبرمت إدارة الشباب مجموعة من التعاقدات اللافتة؛ إذ جلبت الحارس الكوري الجنوبي الدولي كيم سيونغ جيو، والبولندي الدولي غريغور كريتشوفياك، والجناح الغابوني آرون بوبندزا، والمهاجم الإسباني سانتي مينا لاعب سلتا فيغو، كما استقدمت الإسباني فيسينت مورينو مدرب إسبانيول الذي يخوض تجربته الأولى خارج بلاده لتولي القيادة الفنية للفريق.
وعاد نادي الخليج إلى دوري المحترفين السعودي للمرة الأولى منذ 2018-2019 بعد فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى، بينما يستعدّ نادي العدالة للظهور الثاني في دوري المحترفين، بعد أن احتلّ المركز الثاني في الدرجة الأولى.
في غضون ذلك استعاد نادي الوحدة عافيته على الفور بعد عام واحد من معاناته من الهبوط. ستتعزز آمال الثلاثي في البقاء هذا الموسم؛ حيث من المقرر أن يزداد عدد المشاركين في الدوري السعودي للمحترفين من 16 إلى 18 فريقًا بداية من موسم 2023-2024.
وسيكون هدف الفرق الأخرى على الأرجح الصراع على البقاء ضمن دوري الأضواء، ولا يتوقع حدوث مفاجآت في ظلّ الفرق الشاسع بينها وبين بقية الأندية في مستوى الإمكانيات المالية.
ولعل الحدث الأبرز في الموسم الجديد يتمثل في توقف ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد عن الظهور، بعد 65 عامًا منذ بدايته، بعد أن ودع الأهلي مسابقة دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد وقوعه في المركز الـ15 ما قبل الأخير في نهاية الموسم الماضي.
والتقى الأهلي والاتحاد في 212 مباراة بمختلف المسابقات، ويعود أول ديربي جمعهما إلى عام 1957 في بطولة كأس الملك، فيما أقيم آخر ديربي مطلع العام الجاري وبالتحديد في شهر فبراير، وانتهى لصالح الاتحاد بنتيجة 3/4.