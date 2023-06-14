الخليج يجدد الثقة بالمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل حتى 2025

وجاء تجديد الثقة بالمدرب بيدرو بعدما نجح في قيادة الفريق لبر الأمان، حيث كان الفريق مهدداً بالهبوط حتى الجولة قبل الأخيرة، قبل أن يضمن البقاء بالفوز على أبها"3-1" في الجولة الأخيرة من المسابقة.