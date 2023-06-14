الخليج يجدد الثقة بالمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل حتى 2025

أعلنت إدارة نادي الخليج برئاسة علاء الهمل ، يوم الأربعاء، تمديد عقد البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ليقود الفريق في منافسات دوري المحترفين حتى 2025.
وقال النادي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر":" الجنرال "بيدرو ايمانويل" مديراً فنياً للدانة في دوري روشن السعودي للمحترفين حتى 2025".
وجاء تجديد الثقة بالمدرب بيدرو بعدما نجح في قيادة الفريق لبر الأمان، حيث كان الفريق مهدداً بالهبوط حتى الجولة قبل الأخيرة، قبل أن يضمن البقاء بالفوز على أبها"3-1" في الجولة الأخيرة من المسابقة.
وكان الخليج تعاقد مع المدرب البرتغالي في يوليو الماضي، عقب صعود الفريق إلى دوري روشن السعودي الموسم قبل الماضي.
وقاد إيمانويل"48 عامًا" الخليج الموسم الماضي، في 30 مباراة فاز في 9 وتعادل 4 مرات وخسر الفريق 17 مواجهة.
وسبق أن خاض المدرب البرتغالي تجربتين في دوري المحترفين مع التعاون والنصر، وكانت تجربته العربية الأولى في موسم 2018-19 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث قاد التعاون لمدة موسم واحد.
ونجح المدرب البرتغالي في كتابة التاريخ مع نادي التعاون وقاده إلى التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين 2019.