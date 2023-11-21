لاعب الأخضر" البليهي" : شكرًا لجمهورنا في الأردن .. كأننا لعبنا في السعودية

أكد مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، علي البليهي أن مباراة الأردن لم تكن سهلة لاسيما وأنك تلعب خارج أرضك إضافة إلى دخول أسماء جديدة إلى تشكيلة المنتخب السعودي لكن ثقة المدرب في اللاعبين أسهمت في تحقيق النقاط الثلاث والخروج بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي.
وجاء حديث مدافع المنتخب السعودي عقب الفوز على المنتخب الأردني (2-0) مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عمان الدولي في عمان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.
وأضاف: الفوز خارج أرضك يعطيك دفعة معنوية كبيرة فإننا نحسب نقاط الفوز مضاعفة أي 6نقاط بدلاً من 3 وإن شاء الله القادم سيكون أجمل.
وتابع أن تغيير المدرب دائماً ما يكون صعباً وأيضاً تغيير اللاعبين أصعب لكن مع التكاتف والانسجام في المباريات سنطبق تعليمات المدرب الجديد التي يطلبها منا.
وأردف: بالنسبة إلى التأهل للدور القادم من تصفيات كأس العالم إلى الآن لم يحدث شيء وعلينا إغلاقه مؤقتاً حيث أمامنا بطولة كأس آسيا فهي بطولة مهمة علينا التفكير بها.
وختم حديثه بالقول: أشكر الجماهير السعودية من القلب على مساندتنا في المباراة حيث شعرنا كأننا نلعب في السعودية.