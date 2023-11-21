لاعب الأخضر" البليهي" : شكرًا لجمهورنا في الأردن .. كأننا لعبنا في السعودية

أكد مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، علي البليهي أن مباراة الأردن لم تكن سهلة لاسيما وأنك تلعب خارج أرضك إضافة إلى دخول أسماء جديدة إلى تشكيلة المنتخب السعودي لكن ثقة المدرب في اللاعبين أسهمت في تحقيق النقاط الثلاث والخروج بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي.