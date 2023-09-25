رسميًّا.. الاتحاد يجدد عقد مهند الشنقيطي لمدة 5 مواسم

أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، مساء أمس الأحد، رسميًّا تجديد عقد اللاعب مهند الشنقيطي، لاعب الفريق لمدة 5 مواسم أخرى.
وكتب الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "يعلن المركز الإعلامي عن تجديد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، عقد اللاعب مهند الشنقيطي، لمدة 5 مواسم، متمنيًا له التوفيق مع زملائه لتحقيق تطلعات جماهير نادي الاتحاد الوفية".
وانتقل مهند الشنقيطي البالغ من العمر 24 عامًا، إلى نادي الاتحاد في نوفمبر 2018، قادمًا من نادي أحد.
ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.