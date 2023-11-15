مدرب الأخضر "مانشيني": جاهزون للظهور في بداية مشوار التصفيات ونشكر أهالي الأحساء

وعن قوة الفرق المنافسة في مجموعة الأخضر قال: "هدفنا أن نقدم كل مجهودنا بنسبة 100٪ في جميع المباريات، لكن الآن يجب أن نجعل كل تركيزنا على مواجهة منتخب باكستان التي نسعى للظهور بها بصورة جيدة وكسب نقاطها كاملة".