مدرب الأخضر "مانشيني": جاهزون للظهور في بداية مشوار التصفيات ونشكر أهالي الأحساء

عقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "روبرتو مانشيني" مؤتمراً صحافياً، مساء اليوم الأربعاء، للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب باكستان ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقدم "مانشيني " في بداية المؤتمر الشكر لأهالي الأحساء على الترحيب الجميل الذي حظي به الأخضر خلال الأيام الماضية".
وعن جاهزية الأخضر رد قائلاً: "مباراة الغد تمثل أول مباراة لنا رسمية و بالطبع البدايات تكون صعبة، حيث نسعى للظهور بشكل جيد يكفل لنا نقاط المباراة".
وعن استدعاء لاعبين لأول مرة رد قائلاً: "أعتقد بأن الوقت مناسب لاستدعاء لاعبين جدد، بعد أن شاهدنا العديد من اللاعبين في الأشهر الثلاثة الماضية، و أنا مؤمن بأن لدينا لاعبين موهوبين صاعدين يستحقون الفرصة".
وعن قوة الفرق المنافسة في مجموعة الأخضر قال: "هدفنا أن نقدم كل مجهودنا بنسبة 100٪ في جميع المباريات، لكن الآن يجب أن نجعل كل تركيزنا على مواجهة منتخب باكستان التي نسعى للظهور بها بصورة جيدة وكسب نقاطها كاملة".
من جانبه قدم اللاعب "فيصل الغامدي" شكره لجماهير الأحساء لحفاوة استقبالها طوال الفترة الماضية، وعن المباراة قال: "مباراة لن تكون سهلة خاصة بأنها تأتي في بداية التصفيات، نسعى خلالها للظهور بأفضل صورة". وعن استفادته بوجود مساعد المدرب يايا توريه ضمن الفريق الفني قال: "يايا توريه من أفضل لاعبي الوسط في كرة القدم، وبالتأكيد سأستفيد منه كثيراً".