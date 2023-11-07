دوري أبطال آسيا: بهاتريك "تاليسكا" في الدحيل.. النصر يحافظ على الصدارة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تصدره لمجموعته الآسيوية عقب تغلبه على الدحيل القطري على أرضه ووسط جماهيره.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا بفوز النصر بثلاثة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها كوتينيو محترف الدحيل في الدقيقة 8 قبل أن يسجل تاليسكا للنصر ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 27 و 37 و 65 قبل أن يقلص النتيجة كوتينيو من جديد بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 80 لفريقه الدحيل.
يذكر أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب الدحيل خالد محمد في الدقيقة 90+2 بعد تعمده ضرب أوتافيو لاعب النصر.
بتلك النتيجة يرفع النصر رصيده عند النقطة رقم 12 محققاً العلامة الكاملة ومتصدراً مجموعته الآسيوية في حين يبقى الدخيل برصيده السابق البالغ نقطة واحدة.