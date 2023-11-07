دوري أبطال آسيا: بهاتريك "تاليسكا" في الدحيل.. النصر يحافظ على الصدارة

أهداف المباراة سجلها كوتينيو محترف الدحيل في الدقيقة 8 قبل أن يسجل تاليسكا للنصر ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 27 و 37 و 65 قبل أن يقلص النتيجة كوتينيو من جديد بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 80 لفريقه الدحيل.