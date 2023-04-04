"الهلال" يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي"

وحصل ميسي على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 في الحفل الذي أُقيم منذ عدة أسابيع في العاصمة الفرنسية باريس، بعد حصوله على أكبر عددٍ من الأصوات.