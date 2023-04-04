"الهلال" يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي"

كشف "فابريزيو رومانو" الصحفي الإيطالي أن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال فابريزيو بحسابه الرسمي عبر "تويتر" إن الهلال قدم لميسي عرضًا بلغت قيمته ما يزيد على 400 مليون يورو في السنة.
وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن الأولوية للاعب الأرجنتيني هو الاستمرار في أوروبا، كما أوضح أن برشلونة مهتم بضم اللاعب.
وحصل ميسي على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 في الحفل الذي أُقيم منذ عدة أسابيع في العاصمة الفرنسية باريس، بعد حصوله على أكبر عددٍ من الأصوات.