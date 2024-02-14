بمجموع جوائز يبلغ 5 ملايين دولار.. انطلاق بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف

من جهة أخرى أكدت اللاعبة الأمريكية ليكسي تومسون أنها مصممة على تحقيق اللقب لتجاوز ما حصل معها في العام الماضي، وأضافت: "أعتبر هذه البطولة مسارًا جديدًا بالنسبة لي خصوصًا أنها تُقام للمرة الأولى في الرياض، حيث تعد بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف خطوة مهمة إلى الأمام في دفع هذه الرياضة، ليس فقط في السعودية ولكن على نطاق عالمي، ومن دواعي سروري أن أكون جزءًا من حدث يدافع عن المساواة في جوائز لعبة الجولف.