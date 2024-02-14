بمجموع جوائز يبلغ 5 ملايين دولار.. انطلاق بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف

يشهد نادي الرياض للجولف انطلاق بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي تُقام خلال الفترة من 15 – 18 فبراير 2024. بمشاركة عالمية وإقليمية واسعة وبمجموع جوائز يبلغ 5 ملايين دولار.
وعشية انطلاق البطولة أُقيم اليوم الإعلامي والذي شهد حضورًا واسعًا لأهم المؤسسات الإعلامية السعودية والعربية والعالمية حيث تضمن اليوم الإعلامي جولة في نادي الرياض للجولف شملت عدة مرافق بما فيها منطقة المشجعين التي حضر فيها عدد من لاعبات نادي السيدات أولاً وهم لاعبات سعوديات بدأن طريق التحدي في هذه الرياضة وعدد من الفعاليّات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية للرئيس التنفيذي لجولف السعودية نوح علي رضا واللاعبات الأمريكية ليكسي تومسون والهندية أديتي أشوك والمغربية مها حديوي.
وكشف الرئيس التنفيذي لجولف السعودية نوح علي رضا عن برامج جديدة سيتم الإعلان عنها لتطوير لعبة الجولف ، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في المجال الرياضي بشكل عام ورياضة الجولف بشكل خاص، حيث يعد الحدث نقلة نوعية على مستوى بطولات الجولف العالمية بجوائز قدرها 5 ملايين دولار أمريكي، وهي ذات الجوائز المقدمة في البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة مما يمثل علامة فارقة في لعبة الجولف، ويعد أكبر حدث يحقق التكافؤ في الأجور بين مسابقات الرجال والسيدات على حد سواء لتبقى بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في طليعة وضع معايير جديدة في عالم الجولف، مما يجسد التزام المملكة العربية السعودية المستمر بتعزيز النمو والاعتراف العالمي بتمكين المرأة.
وأضاف: "لعبة الجولف يتحدى اللاعب فيها نفسه وليس الآخرين فهي تعمل على بناء الشخصية وأنا كلاعب جولف من عمر صغير اعتبر نفسي محظوظًا لانني أسهم في تطوير هذه الرياضة بدعم القيادة الحكيمة.
من جهة أخرى أكدت اللاعبة الأمريكية ليكسي تومسون أنها مصممة على تحقيق اللقب لتجاوز ما حصل معها في العام الماضي، وأضافت: "أعتبر هذه البطولة مسارًا جديدًا بالنسبة لي خصوصًا أنها تُقام للمرة الأولى في الرياض، حيث تعد بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف خطوة مهمة إلى الأمام في دفع هذه الرياضة، ليس فقط في السعودية ولكن على نطاق عالمي، ومن دواعي سروري أن أكون جزءًا من حدث يدافع عن المساواة في جوائز لعبة الجولف.
واعتبرت وسائل الإعلام الحاضرة لليوم الإعلامي وجود اللاعبة المغربية مها حديوي فرصة كبيرة لتمثيل المشاركة العربية، حيث تم تسليط الضوء على مشاركتها بوصفها لاعبة جولف مغربية وممثلة للعالم العربي، وبهذه المناسبة قالت الحديوي :"أتشرف أن أكون موجودة في هذا الحدث المهم، حيث تقدم البطولة فرصة رائعة لكل اللاعبات لتقديم أفضل ما لديهن والتنافس إلى جانب بطلات عالميات ذات شهرة واسعة في عالم الجولف مما سيشكل حافزًا لدى كل اللاعبات الموهوبات لتقديم الأداء الأفضل.
وتُقام بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة على مدار أربعة أيام من المنافسة المنتظرة، بمشاركة نخبة من النجمات المحترفات والصاعدات.
وتتوفر التذاكر حيث يتاح الدخول المجاني للأطفال دون سن الثامنة عشرة وتبدأ تذاكر البالغين اليومية من 75 ريال سعودي فقط، والتي تشمل أيضًا قسيمة طعام ومشروبات بقيمة 25 ريال سعودي قابلة للاسترداد في الموقع.
إلى جانب الباقة الحصرية VIP والتي توفر فرصة الوصول إلى جناح الضيافة الفاخر للحفرة الثامنة عشرة، بسعر 1500 ريال سعودي، شاملة رسوم الشراء وأفضل مقعد في المكان، حيث يمكن مشاهدة اللاعبين وهم يتحدون الحفرة النهائية المذهلة على الملعب بينما تستمتع بوجبة بوفيه فاخرة.