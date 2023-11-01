الفتح يطرح تذاكر مباراة الهلال.. والأسعار تبدأ من 30 وحتى 650 ريالاً

أعلن نادي الفتح اليوم الأربعاء طرح تذاكر مباراته مع الهلال ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويستضيف الفتح رابع الترتيب بـ 23 نقطة نظيره الهلال متصدر جدول الترتيب بـ29 نقطة، الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.
وكشفت إدارة الفتح أن أسعار التذاكر ستكون مطروحة للبيع على ثلاث فئات هي: المنصة وقيمة التذكرة 650 ريالاً ، الموحدة 75 ريالاً، ومخفضة 30 ريالاً.
وحددت إدارة النادي البوابتين (2،3) لجماهير الفتح فيما ستكون البوابة رقم 5 مخصصة لدخول جماهير الهلال.