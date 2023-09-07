الشباب يعاود تحضيراته بقيادة (براون).. و"جونيور" يشارك في التدريبات الجماعية

بحضور رئيس النادي المكلف خليف الهويشان، عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الخميس، استعداداته في ملعب النادي الرديف، بقيادة المدير الفني خوان براون الذي استهلها باجتماع فني استعرض من خلاله برنامجه التدريبي وبعض الأمور الفنية، ثم أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية بقيادة مدرب اللياقة الذي ركز على تكثيف النواحي اللياقية باستخدام الكرة، عقب ذلك فرض براون على اللاعبين تدريبات فنية منوعة في منتصف الملعب اختتم بها التدريبات.