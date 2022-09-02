"الطائي" يواصل انطلاقته القوية بدوري "روشن" بخطف نقاط العدالة

واصل فريق الطائي انطلاقته القوية في دوري المحترفين محققًا فوزه الثاني على التوالي؛ وذلك بعدما تغلَّب على ضيفه العدالة بهدف دون رد مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وتفصيلاً، منح اللاعب محمد حرزان هدف الانتصار الوحيد لأصحاب الضيافة عند الدقيقة الـ15 مستغلاً جملة فنية مميزة، نفَّذها زملاؤه قبل أن تصل الكرة إلى الجزائري أمير سعيود، الذي قدَّم فاصلاً مهاريًّا قبل أن يمرر لمُسجل الهدف.
وبهذا الفوز يرفع الطائي رصيده إلى 6 نقاط، وبالعلامة الكاملة؛ احتل من خلالها المركز الثالث، في حين تعرَّض العدالة للخسارة الثانية تواليًا؛ ليبقى رصيده خاليًا من النقاط بالمركز الخامس عشر (قبل الأخير) في جدول الترتيب.