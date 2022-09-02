"الطائي" يواصل انطلاقته القوية بدوري "روشن" بخطف نقاط العدالة

واصل فريق الطائي انطلاقته القوية في دوري المحترفين محققًا فوزه الثاني على التوالي؛ وذلك بعدما تغلَّب على ضيفه العدالة بهدف دون رد مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لكرة القدم.