الرامي السعودي محمد تولو يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

تأهل الرامي السعودي محمد تولو إلى أولمبياد باريس 2024 عقب انتزاعه المركز الأول في مسابقة دفع الجلّة في لقاء مدريد لألعاب القوى مسجلاً رقماً آسيوياً جديداً بـ21.80م.
وكتب الحساب الرسمي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبر منصة (إكس): "21.80م ورقم آسيوي جديد.. صاحب الـ23 عاماً البطل محمّد تولو ينتزع بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس2024 في مسابقة دفع الجلّة بعد حصوله على المركز الأول في لقاء مدريد لألعاب القوى.. ألف مبروووك يا بطل".
ويعد محمد تولو "23 عاماً" ثاني أفضل الأبطال في قارة آسيا، حيث سبق وأن توج في الميدالية الفضية للعبة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 الأخيرة في هانجتشو الصينية.