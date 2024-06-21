الرامي السعودي محمد تولو يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

وكتب الحساب الرسمي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبر منصة (إكس): "21.80م ورقم آسيوي جديد.. صاحب الـ23 عاماً البطل محمّد تولو ينتزع بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس2024 في مسابقة دفع الجلّة بعد حصوله على المركز الأول في لقاء مدريد لألعاب القوى.. ألف مبروووك يا بطل".