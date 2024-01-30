قبل مواجهة كوريا الليلة.. وزير الرياضة: صقورنا الخضر.. ثقتنا بكم كبيرة

وفي لقاء عنوانه "مفترق طرق"، يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره الكوري الجنوبي، مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023، المقامة في قطر، بقيادة الحكم الأوزبكي "الجيز تاتا شيف".