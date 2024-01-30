قبل مواجهة كوريا الليلة.. وزير الرياضة: صقورنا الخضر.. ثقتنا بكم كبيرة

أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن الثقة كبيرة في المنتخب السعودي أثناء خوضه اليوم مباراته أمام منتخب كوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس أمم آسيا.
وقال وزير الرياضة: صقورنا الخضر.. ثقتنا بكم كبيرة.. فالكم الفوز والتوفيق بإذن الله".
وفي لقاء عنوانه "مفترق طرق"، يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره الكوري الجنوبي، مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023، المقامة في قطر، بقيادة الحكم الأوزبكي "الجيز تاتا شيف".
ويلتقي الأخضر نظيره الكوري على ملعب المدينة التعليمية في الريان في العاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة 7 مساءً.
ويسعى المنتخب السعودي إلى تخطي عقبة كوريا الصعبة، في أول اختبار حقيقي للمدرب الإيطالي "مانشيني"، كما أن الأخضر يخوض اللقاء وهو لم يخسر أيًا من المواجهات السابقة أمام الكوريين.