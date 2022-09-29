في حال انتهاء عقوبة عدم التسجيل.. "الهلال" يملك العديد من الفرص لإقناع "رونالدو"

وقالت الصحيفة إن النادي السعودي الذي حاول إنهاء التعاقد مع رونالدو الصيف الماضي، سيكون لديه فرصة هذا الصيف في حال انتهاء عقوبة عدم التسجيل خاصة بعد خلافات اللاعب هذه الفترة مع الجهاز الفني للنادي الإنجليزي، بقيادة الهولندي إيريك تين هاج.