في حال انتهاء عقوبة عدم التسجيل.. "الهلال" يملك العديد من الفرص لإقناع "رونالدو"

كشفت صحيفة "Don Balon" الإسبانية عن أن نادي الهلال لديه العديد من الفرص لإقناع كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي للانتقال للفريق خلال الصيف المقبل.
وقالت الصحيفة إن النادي السعودي الذي حاول إنهاء التعاقد مع رونالدو الصيف الماضي، سيكون لديه فرصة هذا الصيف في حال انتهاء عقوبة عدم التسجيل خاصة بعد خلافات اللاعب هذه الفترة مع الجهاز الفني للنادي الإنجليزي، بقيادة الهولندي إيريك تين هاج.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن رونالدو قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد، والموافقة على العرض السعودي في حال لم يجد العرض الذي يريده في أوروبا.
وكانت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية قد أكدت في وقت سابق رفض كريستيانو عرضاً مالياً ضخماً من نادي الهلال السعودي، وصلت قيمته لـ242 مليون يورو لمدة موسمين.
ولم يسجل رونالدو البالغ من العمر 37 عاماً والحائز على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، أو يصنع أي هدف مع النادي الإنجليزي منذ انطلاق الموسم الحالي.