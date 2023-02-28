5 برونزيات للأخضر في بطولة الحسين الدولية للتايكوندو

شارك المنتخب السعودي للتايكوندو، في بطولة الحسين الدولية، بالعاصمة الأردنية عمان، على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجاري، ضمن منافسي 16 دولة.
وجدَّدت ثالثة العالم البطلة دنيا أبو طالب، التألُّق بعد تبوُّئِها القمةَ الدولية ونيل الذهب، في وزن 53 كجم، بعد فوزها في المباراة النهائية على المصنّفة سابعةً عالميًّا لاعبة المنتخب المغربي أميمة بوشتي.
وظفرت اللاعبة طيبة الشريف، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 46 كجم، ونال الميدالية البرونزية أيضًا الثلاثي: عبدالإله عسيري وزن 54 كجم، ورياض الظافري وزن 58 كجم، وعلي المبروك وزن 87 كجم.
وفي مستهلّ المنافسات حقَّقت اللاعبة رهف الجوهي، الميداليةَ الذهبية في منافسات البومسي، تحت 30 عامًا، والناشئة دينا الفرائضي، الميدالية البرونزية في وزن 33 كجم.
أشرف فنيًّا على المنتخب السعودي، المدرب الروسي قربان بوغداييف، والوطني فهد الدويسان، وإداريًّا مدير المنتخبات ناصر القحطاني.