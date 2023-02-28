5 برونزيات للأخضر في بطولة الحسين الدولية للتايكوندو

شارك المنتخب السعودي للتايكوندو، في بطولة الحسين الدولية، بالعاصمة الأردنية عمان، على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجاري، ضمن منافسي 16 دولة.