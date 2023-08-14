عاجل.. نيمار يخضع للفحص الطبي خلال ساعات تمهيدًا للانتقال للهلال

كشف الصحفي الفرنسي "سانتي أونا"، عن تطورات جديدة في صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لنادي الهلال.
وقال الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات: إن اللاعب سيُجري الفحص الطبي خلال الساعات القادمة في باريس؛ تمهيدًا للانتقال للهلال.
وبحسب الصحفي، فإن باريس سان جيرمان سيحصل على مقابل أقل قليلًا من 100 مليون يورو، وسيكون اللاعب في الرياض الأسبوع المقبل.
وكانت صحيفة "ليكيب" قد ذكرت أن نيمار اتفق مع نادي الهلال على عقد لمدة موسمين يحصل خلالهما على ما يقرب من 160 مليون يورو.
ويلعب نيمار البالغ من العمر 31 عامًا، لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ 2017، قادمًا من برشلونة الذي لعب في الفترة من 2013، وحتى 2017.
وتعاقدت إدارة الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع البرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون، والسنغالي خاليدو كوليبالي من تشلسي، والصربي سيرغي ملينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي، ومالكوم من زينيت سان بطرسبورغ الروسي.