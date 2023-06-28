اليابان تواجه إيران .. وأوزبكستان تصطدم بكوريا الجنوبية

وفي المباراة الثانية، يتطلع منتخب أوزبكستان لمواصلة العروض القوية عندما يتقابل مع كوريا الجنوبية يوم الخميس على استاد باثوم ثاني، ضمن قبل نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.