"النصر" يحاول الظفر بخدمات صامويل تشوكويزي من "أيه سي ميلان" الإيطالي

كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع النيجيري صامويل تشوكويزي لاعب فياريال الإسباني؛ لكسب خدماته بالموسم الجديد.
وأفاد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" بأنه بالرغم من الاتفاق بين اللاعب وأيه سي ميلان الإيطالي قد أوشك على الانتهاء، إلا أن النصر انضمّ في سباق التعاقد مع تشوكويزي.
وقال "غاليتي" بحسابه الشخصي عبر "تويتر": إن نادي النصر يستعد لتجهيز عرض ضخم لإرساله إلى اللاعب النيجيري خلال الساعات المقبلة، في محاولة لاختطاف الاتفاقية من أيه سي ميلان الإيطالي.
وكانت قد ذكرت تقارير صحيفة خلال الساعات القليلة الماضية أن النادي الإيطالي يقترب من التعاقد مع تشوكويزي، حيث اتفق مع فياريال على صفقة بمبلغ 30 مليون يورو، حيث يتبقى للاعب سنة واحدة مع النادي الإسباني.
يلعب صامويل تشوكويزي البالغ من العمر 24 عامًا، لنادى فياريال الإسباني منذ 2017، كما يشارك المنتخب النيجيري منذ 2018، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 25 مليون يورو.