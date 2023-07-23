"النصر" يحاول الظفر بخدمات صامويل تشوكويزي من "أيه سي ميلان" الإيطالي

وكانت قد ذكرت تقارير صحيفة خلال الساعات القليلة الماضية أن النادي الإيطالي يقترب من التعاقد مع تشوكويزي، حيث اتفق مع فياريال على صفقة بمبلغ 30 مليون يورو، حيث يتبقى للاعب سنة واحدة مع النادي الإسباني.