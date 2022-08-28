اختتام كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية ضمن فعاليات موسم الجيمرز

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن انتهاء بطولة كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية، بالأمس - البطولة التي تجمع الأندية الحكومية التابعة لوزارة الرياضة - وقد أقيمت البطولة في البوليفارد رياض سيتي الذي يقام فيه خلال الفترة الحالية موسم الجيمرز؛ الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية عالميًّا.
أتى الكأس من إستراتيجية وزارة الرياضة لدعم الأندية الحكومية التي أعلن عنها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وضم الكأس خمس رياضات إلكترونية؛ وهي: Tekken 7 و Guilty Gear و Street Fighter V و Dota 2 في منطقة ڤوڤ للبطولات المجتمعية وبطولة Gran Turismo Sport ، والتي أقيمت في منطقة أرامكو لمحاكاة السباقات. استمتعت الجماهير الحاضرة لمؤازرة أنديتها التي أثارت حماسهم وسط منافسات حامية بين الأندية.
وقد حصل على لقب Tekken 7 نادي الفتح بعد مقابلته لنادي الاتحاد ليحسم اللقب لصالحه، وحقق نادي التهامي لقب Street Fighter V الذي مثله اللاعب طلال بن فؤاد البالغ من العمر 16 سنة بعد أن حقق الفوز على نادي العروبة. الجدير بالذكر أن لاعب التهامي طلال تقابل في نصف النهائي مع نادي الخلود الذي يمثله والده فؤاد ليحقق الفوز على والده ويحسم النهائي.
وفي Guilty Gear حقق نادي الجندل اللقب الذي يمثله اللاعب ملهم عادل بعد فوزه على نادي الهلال، والذي يمثله اللاعب عبداللطيف الحملي، ويذكر أن لاعبي الهلال والجندل شاركوا في كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية بعد عودتهم من بطولة EVO - البطولة الدولية لألعاب القتال الإلكترونية – التي حقق ملهم فيها المركز الثاني، وحقق عبداللطيف المركز الثامن.
ونال نادي التهامي لقب Gran Turismo، وحصل على المركز الثاني نادي الاتحاد، وحقق نادي الأهلي لقب Dota 2 بعد مواجهة الفتح النهائي، بعد أن أقصى الفتح نادي الهلال ليحقق الهلال المركز الثالث.
استمرّ كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية في الفترة ما بين 14 وحتى 27 من شهر أغسطس الحالي، وبإمكانكم معرفة جميع تفاصيل المباريات عبر قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي.