اختتام كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية ضمن فعاليات موسم الجيمرز

وقد حصل على لقب Tekken 7 نادي الفتح بعد مقابلته لنادي الاتحاد ليحسم اللقب لصالحه، وحقق نادي التهامي لقب Street Fighter V الذي مثله اللاعب طلال بن فؤاد البالغ من العمر 16 سنة بعد أن حقق الفوز على نادي العروبة. الجدير بالذكر أن لاعب التهامي طلال تقابل في نصف النهائي مع نادي الخلود الذي يمثله والده فؤاد ليحقق الفوز على والده ويحسم النهائي.