أمين عام الاتحاد السعودي "القاسم" يؤكد: الملف السعودي لاستضافة كأس العالم يحظى بدعم كبير من الاتحاد الآسيوي

وقال القاسم :"نثمن عالياً الدعم الواسع الذي تلقيناه حتى اللحظة، فمنذ الإعلان عن نية الترشح، تلقينا دعماً كبيراً من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن أسرة كرة القدم الآسيوية".