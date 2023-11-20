31 موقعًا جاهزًا لانطلاق منافسات الألعاب السعودية 2023

أكدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023، جاهزية 31 موقعًا لانطلاق منافسات الدورة، والتي تُقام بمشاركة أكثر من 6000 رياضي ورياضية يتنافسون في 53 لعبة خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل.
وسيحتضن مجمع اللجنة الأولمبية العربية السعودية، منافسات 21 لعبة هي كرة السلة 5X5 (رجال وسيدات)، والكرة الطائرة في الصالة الخضراء، وكرة الطاولة وكرة السلة البارالمبية، وكرة الهدف، ورفع الأثقال البارالمبية وتنس الطاولة البارالمبية في قاعة الألعاب البارالمبية، والسباحة والسباق الثلاثي في صالة الرياضات المائية، والشطرنج والبلوت في صالة السباحة، والروبوت والرياضات اللاسلكية، والريشة الطائرة، والتجديف الداخلي في معهد إعداد القادة، والتنس في ملاعب التنس، والبولينج في مركز البولينج، أما منطقة المشجعين فستحتضن منافسات كرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، وكرة السلة 3X3، والتسلق، والتزلج اللوحي.
كما تستضيف صالة نادي النصر منافسات كرة قدم الصالات (رجال وسيدات) وكرة القدم خماسيات الصالات - للصم، وتحتضن الصالة الرياضية بنادي الرياض منافسات المبارزة ورفع الأثقال، وستُقام منافسات ألعاب القوى البارالمبية والرجبي وألعاب القوى في مضمار نادي الرياض.
ويضم استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز منافسات 3 ألعاب، هي الجمباز في صالة الجمباز، فيما ستُقام منافسات السهام والكريكت في الملعب الفرعي.
وستحتضن جامعة الملك سعود 12 لعبة، حيث ستُقام منافسات كرة اليد في الصالة الرئيسية، ومنافسات المصارعة والتايكوندو والجوجيتسو والجودو والكاراتيه في الصالة الرياضية، والإسكواش في ملاعب الإسكواش، ومنافسات فنون القتال المتنوع والووشو والملاكمة التايلاندية والملاكمة في صالة السباحة، على أن تُقام منافسات الدراجات في الجامعة وبعض الطرق بالرياض.
أما منافسات الغولف فستُقام في نادي الرياض للجولف، ومنافسات رياضة المحركات (الكارتنج والدريفت) ففي ميدان ديراب، والرماية في ميدان الرماية بالأمن العام، وسباق الهجن في منطقة رماح، والفروسية - قفز الحواجز في نادي الفروسية بالجنادرية، والفروسية - القدرة في الخالدية، والألعاب الإلكترونية في المدينة الإعلامية السعودية "شماس"، والبادل في "إن 1 بادل"، وسيستضيف مركز "بلاك دايموند" منافسات البلياردو.
وتحتضن جدة منافسات 3 ألعاب، حيث ستُقام منافسات الملاحة الشراعية في نادي اليخوت، والتزلج الشراعي في منتجع لاجونا، والجيت سكي في درة العروس.
وتتوفر تذاكر دورة الألعاب السعودية 2023 عبر الموقع الإلكتروني: tickets.saudigames.sa بسعر 25 ريالاً فقط لحضور يوم كامل من المنافسات في منطقة الرياضات نفسها، كما تتوفر أيضًا تذكرة مخصصة لرياضات مختلفة ويتحدد سعرها وفقًا لعدد أيام منافسات اللعبة. فيما سيستمتع طلاب الجامعات بسعر مخفّض للتذكرة وذلك عبر تسجيلهم عند شراء التذاكر من خلال بريدهم الإلكتروني الجامعي، وتتيح الدورة دخولاً مجانيًا للأطفال دون 16 عامًا وكبار السن فوق 60 عامًا، إلى جانب ذوي الإعاقة مع من يرافقهم وأصحاب الدعوات الرسمية.