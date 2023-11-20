31 موقعًا جاهزًا لانطلاق منافسات الألعاب السعودية 2023

وسيحتضن مجمع اللجنة الأولمبية العربية السعودية، منافسات 21 لعبة هي كرة السلة 5X5 (رجال وسيدات)، والكرة الطائرة في الصالة الخضراء، وكرة الطاولة وكرة السلة البارالمبية، وكرة الهدف، ورفع الأثقال البارالمبية وتنس الطاولة البارالمبية في قاعة الألعاب البارالمبية، والسباحة والسباق الثلاثي في صالة الرياضات المائية، والشطرنج والبلوت في صالة السباحة، والروبوت والرياضات اللاسلكية، والريشة الطائرة، والتجديف الداخلي في معهد إعداد القادة، والتنس في ملاعب التنس، والبولينج في مركز البولينج، أما منطقة المشجعين فستحتضن منافسات كرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، وكرة السلة 3X3، والتسلق، والتزلج اللوحي.