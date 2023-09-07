هل ستحدث مفاجأة وينضم "صلاح" للاتحاد؟ صحفي بريطاني يحسم الجدل

وشدد على أن النادي الإنجليزي ما زال متمسكًا باللاعب المصري؛ لما له من أهمية كبيرة للفريق، وكل مشجعي ليفربول يَعُدون الساعات حتى إغلاق سوق الانتقالات السعودي، لضمان استمرار صلاح مع الفريق.