رياضة
"طائرة الأهلي" تواصل تصدرها للدوري.. والهلال يتفوق على النصر
عزز الأهلي صدارته في دوري جاهز، للكرة الطائرة، بعد فوزه على الابتسام بثلاثة أشواط نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة.
ليرفع رصيده إلى 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن منافسه الهلال 45 نقطة، الذي تغلب على النصر بثلاثة أشواط نظيفة .
وفاز الاتحاد على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط، كما نجح أبها من كسب لقائه أمام اليرموك بثلاثة أشواط نظيفة ، وكسب ضمك نظيره الترجي بثلاثة أشواط .
وفي مباراة مثيرة وممتعة امتدت الى خمسة أشواط تمكن الفيصلي من الفوز على الخليج 3/2.
ومع نهاية الجولة الثامنة عشرة يتصدر الأهلي الترتيب بـ51 نقطة، والهلال في المركز الثاني بـ45 نقطة، والابتسام ثالثا بـ 37 نقطة، والفيصلي بالمركز الرابع بـ 32 نقطة.