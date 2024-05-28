قرعة كأس السوبر السعودي: الهلال يصطدم بالأهلي.. والنصر يواجه التعاون

ونتيجة تواجد فريقي الهلال والنصر في صدارة دوري المحترفين، وفي المشهد الختامي لبطولة كأس الملك، فإنه من المقرر أن يشارك حسب اللائحة صاحب المركز الثالث من دوري روشن السعودي في البطولة نادي الأهلي، والتعاون صاحب المركز الرابع.