قرعة كأس السوبر السعودي: الهلال يصطدم بالأهلي.. والنصر يواجه التعاون

أسفرت قرعة كأس السوبر السعودي للموسم 2024/ 2025 عن مواجهة نارية بين الهلال بطل دوري روشن، والأهلي ثالث جدول الترتيب، في أولى مواجهتَيْ دور نصف النهائي للبطولة.
وسحبت اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، قرعة بطولة كأس السوبر السعودي، والذي تشارك فيه أربع فرق، فيما جمعت المباراة الثانية في دور نصف نهائي البطولة النصر وصيف دوري روشن مع التعاون رابع جدول الترتيب.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد إقامة كأس السوبر، بمشاركة 4 فرق بدءًا من النسخة 2022 - 2023 بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري المحترفين، وفي حال تكرار الفرق الأربعة سيتمّ اللجوء إلى ترتيب أندية دوري المحترفين.
وبحسب لوائح البطولة: سيتواجد الهلال باعتباره صاحب لقب دوري روشن، إضافة لكونه أحد طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويشارك النصر في كأس السوبر باعتباره وصيف الدوري السعودي، وأيضًا أحد طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس الملك.
ونتيجة تواجد فريقي الهلال والنصر في صدارة دوري المحترفين، وفي المشهد الختامي لبطولة كأس الملك، فإنه من المقرر أن يشارك حسب اللائحة صاحب المركز الثالث من دوري روشن السعودي في البطولة نادي الأهلي، والتعاون صاحب المركز الرابع.