مدرب الاتحاد "بلان": "الرياض" فريق صعب وعنيد وأعرف مدربه جيدًا

قال الفرنسي لوران بلان مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إن الأسلوب الدفاعي للفرق التي يواجهها هو ما يجعل فريقه لا يظهر بشكل أفضل في الشوط الأول من المباريات، وفي الشوط الثاني يعمل على التكيف مع أسلوب الفريق المنافس والعودة إلى اللقاء.
جاء حديث المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام "الرياض"، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأضاف: "نحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يفهم اللاعبون بعضهم؛ لأن بعض الاستقطابات المهمة لنا حدثت بعد انطلاق منافسات الموسم الرياضي".
وتابع: "عملنا على المداورة بين اللاعبين، ونعلم أن هناك مباريات متعددة ومهمة لنا خلال الفترة المقبلة، وسنواصل العمل بذات المنهجية، لدينا الكثير من الإصابات في صفوف الفريق، وسنلعب بالأسماء المتاحة، ونتمنى ألا نواجه المزيد منها مستقبلًا، وسعيد جدًا بالعمل الذي يبذله الجميع داخل الفريق".
وأوضح "بلان": "أعضاء الجهاز الفني الموجودون حاليًا لديهم الخبرة الكافية، وسعيد بعملهم، ولا نحتاج لإضافة المزيد في الطاقم الفني، بعد مغادرة محلل الفيديو سيدرك بسبب ظروف عائلية، ويتواجد محلل آخر ضمن الجهاز الفني".
وختم حديثه بالقول: "لا بد أن يكون لدينا التأني والصبر والاستحواذ في أسلوبنا خلال المباراة المقبلة أمام فريق الرياض؛ لأننا سنخوض لقاءً صعبًا أمام فريق وعنيد وأعرف مدربه جيدًا".