مدرب الاتحاد "بلان": "الرياض" فريق صعب وعنيد وأعرف مدربه جيدًا

وتابع: "عملنا على المداورة بين اللاعبين، ونعلم أن هناك مباريات متعددة ومهمة لنا خلال الفترة المقبلة، وسنواصل العمل بذات المنهجية، لدينا الكثير من الإصابات في صفوف الفريق، وسنلعب بالأسماء المتاحة، ونتمنى ألا نواجه المزيد منها مستقبلًا، وسعيد جدًا بالعمل الذي يبذله الجميع داخل الفريق".