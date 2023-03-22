بالتعاون مع وزارة الرياضة.. "الثقافة" تطلق بطولة موسم رمضان التصنيفيّة للبادل

تنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الرياضة بطولة موسم رمضان التصنيفيّة للبادل، بجوائز تصل إلى 20 ألف ريال، وتنظم البطولة بالتعاون مع وزارة الرياضة، في بادل «N1» حي القيروان، من السابع في رمضان وحتى تاريخ 12 من الشهر ذاته.
وتتضمن البطولة عدة جوائز للفئات المختلفة، وللمراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل المتصدر على 10 آلاف ريال، والوصيف سبعة آلاف ريال، والمركز الثالث ثلاثة آلاف ريال، وتقسم فئات البطولة إلى ثلاث فئات منهم الرجال فوق الـ 18عامًا، والسيدات فوق الـ18عامًا، والناشئون ما دون الـ17 عامًا.
ويتخلل البطولة أنشطة مجتمعية مصاحبة وتحفيزية للتشجيع والتحدي لممارسة لعبة البادل وأنشطة أخرى.