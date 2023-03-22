بالتعاون مع وزارة الرياضة.. "الثقافة" تطلق بطولة موسم رمضان التصنيفيّة للبادل

وتتضمن البطولة عدة جوائز للفئات المختلفة، وللمراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل المتصدر على 10 آلاف ريال، والوصيف سبعة آلاف ريال، والمركز الثالث ثلاثة آلاف ريال، وتقسم فئات البطولة إلى ثلاث فئات منهم الرجال فوق الـ 18عامًا، والسيدات فوق الـ18عامًا، والناشئون ما دون الـ17 عامًا.