لاعبو الهلال يجرون الفحوص الطبية تأهبًا لانطلاق الموسم الجديد

ومن المقرر أن يواصل اللاعبون صباح غدٍ الثلاثاء، الفحوص الطبية، على أن يؤدوا الاختبارات اللياقية في المساء، قبل أن يتمتع اللاعبون بإجازة عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء، على أن يعودوا للتدريبات ابتداءً من الخميس وحتى السبت المقبلين.