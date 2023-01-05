رياضة

الليلة في قمة "كلاسيكو الكرة السعودية" بين الاتحاد والهلال.. تعرف على تشكيلة الفريقين

الليلة في قمة "كلاسيكو الكرة السعودية" بين الاتحاد والهلال.. تعرف على تشكيلة الفريقين
أحمد سرور
أحمد سرور

كشف المدير الفني لفريق الاتحاد الكروي الأول، البرتغالي "نونو سانتو"، عن تشكيلة فريقه التي تواجه الهلال عند 8:30 مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعّة" في جدة، في الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الإيطالي "دانيلي اورساتو" .

تشكيلة الاتحاد

"غروهي، الشنقيطي، شراحيلي، حجازي، هوساوي، طارق حامد، كورنادو، البيشي، رومارينهو، كوستا، حمدالله".

قائمة الهلال

فيما جاءت قائمة المدير الفني للهلال الأرجنتيني "دياز" كما يلي:

"المعيوف، سعود عبدالحميد، هيون، البليهي، اليامي، كاريلو، كنو، كويلار، سالم الدوسري، إيغالو، ديلغادو".

الهلال
الدوري السعودي للمحترفين
الاتحاد
دوري روشن السعودي

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