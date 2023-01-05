الليلة في قمة "كلاسيكو الكرة السعودية" بين الاتحاد والهلال.. تعرف على تشكيلة الفريقين

كشف المدير الفني لفريق الاتحاد الكروي الأول، البرتغالي "نونو سانتو"، عن تشكيلة فريقه التي تواجه الهلال عند 8:30 مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعّة" في جدة، في الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الإيطالي "دانيلي اورساتو" .